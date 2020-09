평택시, 쌍용자동차 노사민정 특별 협의회 개최

[아시아경제 성기호 기자] 평택시가 쌍용차동차의 성공적 투자자 유치 지원을 위한 노사민정 특별 협의회 간담회를 개최했다고 11일 밝혔다.

평택시청에서 열린 이번 간담회는 정장선 평택시장, 홍기원 더불어민주당 국회의원과 문성현 경제사회노동위원회 위원장, 홍선의 평택시의회 의장, 이계안 지속가능재단 이사장, 쌍용차 노사 대표가 함께 참석했다.

앞서 평택시는 지난 5월 8일 쌍용차의 경영정상화가 지역경제 활성화에 큰 원동력이 되는 만큼 노사민정이 참여하는 특별협의회를 구성하고 상호 공동 협력해 나가기로 한 바 있다.

4회째를 맞는 이번 협의회 자리에서는 쌍용차가 추진 중인 신규 투자자 유치 과정과 성과를 설명하고 회사의 경영 정상화 뿐만 아니라 지역경제 및 고용안정에 가시적인 성과 도출을 위해 적극적인 역할과 노력을 다하기로 결의했다.

아울러 노사민정 협의회는 쌍용차의 조속한 경영정상화를 위해 정부의 지원을 요청 하기로 하였다.

평택시는 지난 7월 6일에 쌍용자동차 정상화를 위해 문재인 대통령, 정세균 국무총리, 성윤모 산업통상자원부 장관, 이동걸 KDB산업은행 회장에게 건의문을 발송했으며, 평택시의회에서도 의원 간담회를 열고 지원을 촉구하는 성명서를 발표한 바 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr