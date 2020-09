갭, 10대 겨냥 '틴 컬렉션' 출시

[아시아경제 조유진 기자] 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 155,500 전일대비 8,000 등락률 +5.42% 거래량 60,554 전일가 147,500 2020.09.11 10:18 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"신세계인터내셔날, 모멘텀 개선 시작""명품 사고 최대 30% 포인트로 돌려받자"산타 마리아 노벨라, 프리지아 향수 한정판 국내 단독 출시 close 이 수입·판매하는 아메리칸 캐주얼 브랜드 갭은 패션에 가장 관심이 많은 8세부터 16세의 청소년들을 위한 '틴 컬렉션'을 11일 출시했다.

기존 성인, 키즈, 베이비 라인에 이어 새롭게 추가된 틴 컬렉션은 가치 소비를 중시하는 Z세대를 겨냥해 모든 제품을 지속 가능한 스타일로 제작한 것이 특징이다.

틴 컬렉션의 모든 제품은 친환경적인 방식으로 만들어진다. 제작 공정에서 필요로 하는 물의 양을 절약하고 폐기물을 줄여 향후 청소년들이 살아갈 환경을 보호하고 더 나은 세상을 만든다는 취지다.

또한 일부 제품에는 100% 유기농 면을 사용해 불필요한 화학 비료와 살충제 등의 사용을 줄이고, 폐 플라스틱병에서 추출한 재활용 폴리에스터 소재를 활용했다.

갭 틴 컬렉션은 기존 6~14세를 위한 갭 키즈 라인에 비해 좀 더 성숙한 10대를 위한 디자인으로 선보인다. 브랜드 특유의 편안함과 활동성은 유지한 채 최신 트렌드를 가미한 감도 높은 디자인으로 패션에 관심이 높은 청소년을 공략한다.

국내에는 총 12종의 제품을 출시한다. 다양한 워싱과 디스트로이드(찢어진) 디테일의 청바지를 비롯해 데님 패딩 조끼, 레터링 후드티와 티셔츠가 주력 상품이다.

이 중 남아용 데님 패딩 조끼는 100% 유기농 면과 재활용 폴리에스터 충전재를 사용해 만든 제품이다. 또한 ‘낙관론자(OPTIMIST)’라는 메시지를 담은 여아용 후드티는 재활용 폴리에스터소재를 사용해 부드럽고 포근한 플리스(후리스)로 만들었다.

갭은 틴 컬렉션 출시와 함께 청소년들의 행동 변화를 촉구하는 캠페인 ‘비 더 퓨쳐(BE THE FUTURE)’를 공개했다. 캠페인에는 기후, 환경, 정치 등 여러 분야에서 활동하며 긍정적인 사회 변화를 주도하고 있는 4명의 미국 10대 리더들이 직접 참여했다.

18세의 기후 운동가인 제롬 포스터를 비롯해 13세의 청소년 활동가 마리 코프니 등은 보다 나은 미래를 위한 행동 변화를 촉구하며, 지속 가능한 세상을 만들기 위해 노력하자는 한 목소리를 내고 있다.

갭의 틴 컬렉션은 신세계인터내셔날 공식 온라인몰 에스아이빌리지와 전국 주요 일부 갭키즈 매장을 통해 만나볼 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr