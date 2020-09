쿠팡, '펫페어' 14일까지…최대 52% 할인

반려동물 인기브랜드 기간 한정 특가 판매

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 국내외 유명 반려동물 브랜드 인기 제품을 한곳에 모은 '펫페어'를 진행한다고 11일 밝혔다. '펫페어' 행사는 쿠팡 반려동물 용품 카테고리에서 만나볼 수 있다.

14일까지 진행되는 이번 쿠팡 '펫페어'에서는 85개 브랜드, 2만5000여개 반려동물 용품을 선보인다. 고객이 많이 찾는 강아지와 고양이 관련 상품을 따로 모아 특가상품 '카테고리관'을 구성했다. 사료, 간식, 배변용품, 의류·패션, 캣타워·스크래쳐, 모래·화장실 등 카테고리별로 필요한 상품을 편리하게 찾아볼 수 있다. 또한 올해 상반기 베스트 상품관과 건강 사료관을 새롭게 만들어 반려동물의 건강기능별 맞춤 상품을 손쉽게 선택할 수 있도록 했다.

쿠팡 와우 회원들을 위한 구매 금액대별 다양한 할인 혜택도 제공한다. 3만원, 6만원 이상 구매시 각각 3000원, 9000원의 할인쿠폰을, 10만원 이상 구매시 2만원의 할인 혜택을 준다. 윤혜영 쿠팡 리테일 부사장은 "대중적으로 사랑받는 가성비 뛰어난 제품부터 애완견, 반려묘의 건강을 생각한 다양한 기능성 제품까지 저렴한 가격에 구매할 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 쿠팡은 더 좋은 고객 경험을 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr