롯데호텔 서울, 추석 패키지 ‘휴·식·락’ 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 롯데호텔 서울은 다가오는 추석을 맞아 객실 내에서 가족과 안전하게 명절을 보낼 수 있는 연휴 전용 패키지를 선보인다고 11일 밝혔다.

이번에 선보이는 패키지는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 고향 방문을 자제하는 분위기 속에서 가족과 함께할 수 있는 방법을 찾는 사람들이 늘어남에 따라 마련하게 됐다.

오는 25일부터 10월 11일까지 투숙 가능한 ‘휴(休), 식(食), 락(樂) 패키지’는 철저한 위생 관리로 대표되는 호텔 객실 내에서 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 구성됐다. 객실 1박, 조식(일품 메뉴) 2인, 보드게임 2종과 최근 필수 아이템으로 꼽히는 마스크 스트랩 2개가 제공된다.

추석 당일인 10월 1일에는 ‘한가위 특선 조식’이 준비돼 호텔에서도 정겨운 추석 분위기를 만끽할 수 있다. 가격은 1박 기준 메인 타워는 22만원(세금 및 봉사료 별도)부터, 이그제큐티브 타워는 30만원부터다.

특히, 30일부터 10월 4일까지는 한식당, 중식당, 일식당이 한자리에 있는 롯데호텔 서울의 강점이 돋보이는 상품도 선택할 수 있다. 해당 기간에는 메인 타워 1박, 조식 2인과 더불어 한식당 무궁화, 중식당 도림, 일식당 모모야마 중 한 곳에서 추석 특선 디너 2인까지 즐길 수 있다. 가격은 1박 기준 37만원부터다.

패키지 이용객만을 위해 준비된 세심한 서비스도 놓치지 말자. 더욱 풍성한 연휴를 보낼 수 있도록 상기 패키지 예약 시 발송되는 예약 확인 문자에 호텔을 알차게 이용하는 방법을 소개하는 온라인 페이지가 함께 전달된다.

해당 페이지에서는 안전하고 신나는 1박 2일을 보낼 수 있는 일정표, 드라이브 스루 메뉴 이용 방법, 한적한 한가위 달맞이를 즐길 수 있는 방법, 객실 내 TV를 활용해 사랑하는 사람들과 화상 통화할 수 있는 방법 등 비대면 호캉스를 즐길 수 있는 다양한 방법을 확인할 수 있다.

상기 패키지는 9월 12일부터 롯데호텔 유선, 서울 공식 홈페이지 및 어플리케이션을 통해 예약할 수 있다. 패키지 이용객 전용으로 구성된 추석 특선 메뉴 등의 특전이 포함되는 상품으로서 선착순 조기 마감될 수 있으니 예약을 서두르는 것이 좋다.

