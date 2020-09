속보[아시아경제 김가연 기자] 고려대는 A 교수가 코로나19 확진 판정을 받았다며, 이 교수가 지난 8일 확진된 아산이학관 교직원의 밀접 접촉자라고 밝혔다.

확진 판정을 받은 교직원은 학내에서 총 13명과 밀접 접촉했으며 이들 모두 코로나19 검사를 받았다. 이 중 7명은 음성 판정을 받았고 5명은 검사 결과를 기다리고 있다.

고려대는 교직원에 이어 A 교수가 추가 확진됨에 따라 아산이학관 폐쇄 기간을 10일에서 13일까지로 사흘 연장했다. 학교 관계자에 따르면 A 교수는 비대면 강의를 진행 중이었다. 그는 '코로나19에 걸렸지만 차질 없이 수업하겠다'며 방송 장비를 격리병상으로 가져간 것으로 전해졌다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr