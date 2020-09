[아시아경제 송승윤 기자] 코스피 상장사 티웨이홀딩스 티웨이홀딩스 004870 | 코스피 증권정보 현재가 966 전일대비 5 등락률 +0.52% 거래량 181,128 전일가 961 2020.09.10 15:30 장마감 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”티웨이홀딩스, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 12.5% ↑[e 공시 눈에 띄네]코스피-19일 close 는 국내외 항공운송업 업체 티웨이항공의 주식 2108만5419주를 약 337억원에 추가 취득한다고 10일 공시했다.

주식 취득 뒤 티웨이항공에 대한 티웨이홀딩스의 지분율은 52.7%가 된다. 주식 취득 예정일은 올해 11월 13일이다.

티웨이홀딩스는 이번 주식 취득의 목적을 "당사 기업가치 및 지배력 유지 등"이라고 밝혔다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr