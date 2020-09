홍대 주변 원룸 월세 5% 깎였다…"코로나19 장기화 영향"

다방, 8월 서울시 원룸, 투·스리룸 월세 리포트 발표

원룸 거래량 줄며 노원구 등 6~8% 하락

[아시아경제 임온유 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 서울 원룸 월세가 하락한 것으로 나타났다. 특히 대학교 비대면 수업이 늘어나면서 홍익대 등 주요 대학가의 월세 변동이 뚜렷했다.

10일 다방에 따르면 지난달 서울시 원룸(전용면적 33㎡ 이하) 평균 월세는 49만원으로 전월 대비 4% 하락했다.

지역별로 보면 노원구(37만 원)·중랑구(39만 원)·광진구(46만 원)에서 6~8% 크게 하락했고, 강남구(58만 원)·강동구(47만 원)·서초구(58만 원)·용산구(46만 원)도 3~4% 떨어졌다. 반면 중구(58만 원)·동대문구(47만 원)·동작구(43만 원)가 2~4% 상승했다.

특히 서울 주요 대학가 원룸 월세는 비대면 온라인 수업으로 거래량이 줄면서 일부 지역에서 큰 하락세를 보였다. 홍익대학교(48만 원)가 전월 대비 6%로 가장 많이 감소했고 한양대학교(46만 원)·숙명여자대학교(47만 원)도 각각 4%씩 떨어진 것으로 나타났다.

서울 투·스리룸 시장(전용면적 60㎡ 이하)은 월세 상승 지역과 하락 지역이 나뉘었다.

가장 많이 하락한 지역은 중랑구(55만 원)로 7% 떨어졌다. 용산구(73만 원)·강동구(67만 원)·송파구(78만 원)·강북구(57만 원)도 4~5% 하락했다. 반면 양천구(60만 원)와 은평구(59만 원)는 각각 9%, 7%로 크게 올랐고 이외에 강서구(63만 원)·구로구(63만 원)·성동구(76만 원)도 전월 대비 4~5% 상승했다.

스테이션3 다방 데이터 분석센터 관계자는 "코로나19로 인한 대학교 온라인 비대면 수업, 직장인들의 재택근무가 장기화되면서 서울 원룸 거래가 둔화, 월세도 전반적으로 하락세를 나타냈다"며 "가을철 원룸 비성수기까지 겹치면서 당분간 월세 하락세가 지속될 전망이다"고 말했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr