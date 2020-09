[클릭 e종목] "삼성전기, 3분기 MLCC 효과로 호실적 전망"

IBK투자증권 보고서

IBK투자증권은 10일 삼성전기에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 직전보다 8% 올린 18만5000원을 제시했다. 4분기까지도 업황 호조세가 지속될 수 있다는 판단에서다.

삼성전기의 올해 3분기 매출액은 2분기 대비 18.5% 증가한 2조1482억원으로 추정된다. 모바일 업황 개선으로 전 사업부 매출이 2분기 대비 증가할 것으로 예상된다. 영업이익은 2분기 대비 3분기 가까이 늘어난 2717억원을 기록할 것으로 전망된다.

기판사업부 영업이익은 377억원으로 경연성인쇄회로기판(RF-PCB) 매출 정상화로 스마트폰용 기판(HDI) 영업이익의 흑자 전환이 이뤄질 것으로 예상된다. 컴포넌트 사업부의 영업이익은 제품 믹스개선 효과로 2분기 대비 2배 이상 증가할 것으로 전망된다. 모듈 사업부는 매출액 증가와 고급제품의 비중 증가로 수익성이 개선될 것으로 관측된다.

실적 개선에 대한 기대감이 높아진 것은 적층세라믹콘덴서(MLCC) 덕분이다. 김운호 IBK투자증권 연구원은 “D램과 함께 실적이 움직이는 상황은 아닌 것으로 판단된다”며 “서버(Sever)가 MLCC 시장에서 차지하는 비중이 작고, 고객사 재고 수준에 차이가 나면서 D램과는 다른 양상을 보일 것”이라고 설명했다.

PC 부문에서 D램과 MLCC는 차이를 나타낼 것으로 보인다. D램은 PC 시장에서 비중은 작고 가격 개선이 주요 D램 업체 실적에 미치는 영향은 크지 않다. 그러나 MLCC는 직접적인 영향권에 들어있는 아이템이다. 모바일 부문에서도 차이를 보일 것으로 예상된다. 모바일 수요 개선에 따라 MLCC 시장이 받는 영향력이 D램보다 더 크다. 또 삼성전기의 고객군은 화웨이 비중이 작고 삼성전자 비중이 높아 시장의 일반적인 상황에서 유리하게 형성돼 있다.

이외의 연성인쇄회로기판(FBCB)의 경우 해외 거래선의 지연 일정에 따라 4분기 실적 개선이 기대된다. 카메라 모듈은 3분기 계절성 효과를 누리겠지만 후발업체와 다른 성장전략이 필요한 것으로 판단된다.

김운호 연구원은 “MLCC 부문의 업황 호조세는 4분기까지 이어질 것으로 기대된다”며 “4분기 영업이익은 계절적으로 비수기를 보이지만 3분기 대비 감소 폭은 크지 않을 것”이라고 말했다.

