NS홈쇼핑, '2020 온라인 경북농식품 산업대전' 특별 생방송 진행

[아시아경제 이승진 기자] NS홈쇼핑이 경북의 우수 농식품 홍보 및 판로확대를 위해 나선다.

NS홈쇼핑은 11일 오전 10시25분부터 오후 1시40분까지 195분간 '2020온라인경북농식품산업대전' 특별 생방송을 진행한다. 이번 특별 생방송은 11일부터 30일까지 진행되는 '2020온라인 경북농식품 산업대전'의 일환이다.

‘경북농식품 산업대전’은 지역 농식품의 우수성을 전시 및 홍보하고, 소비자와 생산자가 서로 정보를 교류하고 소통할 수 있는 장을 마련하기 위해 경상북도 주최로 매년 개최하는 식품박람회다. 올해는 온라인 비대면 행사로 진행한다.

지난해 현장 생중계를 통해 2가지 상품을 판매했던 NS홈쇼핑은 올해는 3가지 상품으로 편성을 확대했으며, 개막에 맞춰 '경북 데일리 홍로사과', '문경오미자 당절임 세트', '올케어 흑마늘 진액'을 195분간 연속으로 방송한다.

먼저 '경북 데일리 홍로사과'는경북 과수농가 조합원 1만 2000여 명이 생산한 맛 좋은 사과를 대구경북능금농협의 체계적인 시스템으로 선별해 산지 직송으로 배송하는 상품이다. 특등급 홍로 3박스는 5만 9900원, 실속 홍로 3박스는 5만 4900원에 판매한다.

'문경오미자 당절임 세트'는 문경오미자 5㎏과 비정제원당 5㎏, 용기로 구성돼 누구나 쉽고 간단하게 집에서 6리터의 오미자 원액을 만들 수 있다. 꼼꼼한 생과 선별 후 2단 세척과 4단 탈수를 거쳐 위생적으로 생산해 믿을 수 있다. 가격은 7만 9900원이며 ARS 또는 애플리케이션 주문시 10% 할인된다.

'올케어 흑마늘 진액'은 이러한 흑마늘 원물과 흑마늘추출물 91%를 담은 상품이다. 특허받은 기술로 마늘 특유의 아린 맛을 잡아 쓰지않고 목 넘김이 좋아 누구나 부담없이 즐길 수 있는 즙으로 만들었다. 흑마늘 진액(70ml*30포) 3박스에 6만 5900원이며, 무이자 3개월과 ARS 또는 앱 주문 시 10% 할인된다.

한편, NS홈쇼핑은 지난해 지역의 우수 농·특산물을발굴하고 TV 홈쇼핑을 통한 판로개척 및 마케팅 활성화를 위해 경상북도와 업무협약을 체결한 바 있으며, '2019 경북농식품 산업대전'의 현장 생중계를 통해 '경북 데일리 사과'와 '고이드린 안동참마' 상품을 판매해 1억 2000만원의 매출을 기록했다.

