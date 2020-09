도봉구 코로나 대응 우수사례 UN대학 웨비나 보고서 실려

UN대학 및 아태지역 16개국 34도시의 참여로 이루어진 웨비나 보고서... 지자체 주도형 도봉RCE, 코로나19 우수사례 웨비나 보고서에 실려

[아시아경제 박종일 기자] 지난 5월14일 아시아·태평양 RCE 도시들이 참여하여 전 세계적으로 확산된 코로나19 팬데믹 극복을 위한 ‘COVID-19 시대의 지속가능발전교육 행동: 아태지역 RCE의 경험’ 웨비나(온라인 세미나)에서 발표한 도봉구(구청장 이동진) 우수사례가 UN대학 웨비나 보고서로 7일 발간됐다.

RCE(지속가능발전교육 거점도시)는 UN대학에서 지속가능발전교육(ESD)에 우수한 지자체, 학교, 기관 등에 주는 인증으로, 지역의 지속가능발전교육 거점 역할을 수행하게 된다.

도봉구는 올해 1월에 UN대학으로부터 인증을 받았고, 2020년 기준으로 세계 62개국 174개 RCE 도시와의 네트워크를 이루고 있다.

본 보고서는 3차(5/14, 6/9, 6/11)에 걸쳐 UN대학, RCE Srinagar(스리나가르, 인도)와 RCE Greater Western Sydney(그레이터 웨스턴 시드니, 호주)에서 공동으로 주최했다.

아시아·태평양 16개국 34개 도시와 유럽, 아메리카 및 아프리카의 각 RCE 도시의 코로나19 대응에 대한 우수사례를 정리한 보고서이다.

도봉구가 발표한 코로나19 대응 주요 사례는 ▲코로나 긴급 대책회의 개최 및 재난안전대책본부 확대 운영 ▲24시간 코로나 19 대응상황실 및 선별진료소 운영 ▲전국 최초 ‘온라인 예배실’ 개설 ▲민-관 영상회의를 첫 시도한 협치도봉구회의 ▲긴급 재정지원 ▲다중이용시설 등 소독강화와 마스크·손 세정제 등 방역물품 지원 ▲학원 및 교습소 방역 ▲거리두기 운동 및 마음의 거리 좁히기 캠페인 진행 ▲다중이용 공공시설 휴관 ▲착한 마스크 나눔 ▲돌봄 공백 해소를 위한 긴급돌봄서비스 가동 ▲방과 후 강사 및 마을교사를 위한 ‘클릭!e 방과 후’ 운영 ▲온라인 희망 콘서트 개최 등이다.

이동진 도봉구청장은 “코로나19로 인해 언택트 시대로 전환되는 시점에 서울시 자치구 최초로 RCE 인증을 받은 도봉구는 지속적으로 국제 웨비나 참여를 통해 RCE 도시들과의 긴밀한 네트워크와 정보공유를 진행할 것이며, 이번 보고서를 통해 도봉RCE의 코로나19 극복과정이 전 세계에 도움을 주고 서울·수도권의 지속가능발전교육 허브 역할에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

본 보고서는 UN대학 글로벌 네트워크 홈페이지에서 확인할 수 있다.

