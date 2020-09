윤영찬 '뉴스 통제' 논란에 진중권 "文 정권, 인공지능과 싸우려나"

주호영 기사 메인에 뜨자 "카카오 들어오라고 하라"

윤영찬 "이낙연 대표 연설 메인에 안 떠 알아보라 한 것"

[아시아경제 임주형 기자] 윤영찬 더불어민주당 의원이 주호영 국민의힘 원내대표 교섭단체대표연설 기사가 '다음' 메인 페이지에 오른 것과 관련해 "강력히 항의해달라"는 지시를 한 것으로 알려지면서 '포털사이트 외압' 논란이 불거진 가운데, 진중권 전 동양대 교수가 이를 두고 "문재인 정권이 이제 인공지능(AI)과 싸우려나 보다"라고 비꼬아 비판했다.

진 전 교수는 8일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "한국은 역시 디지털 강국. 영화 '매트릭스'가 실현되는 것"이라며 "국회에 AI 부르는 거 절대 찬성한다. 질의하는 민주당 의원들의 한심한 지적 수준을 구경할 기회가 될 테니까"라고 이같이 말했다.

이어 "민주당은 다음은 AI를 꼭 증인으로 채택하라"라며 "기계에 인격을 인정해 주는 세계 최초의 예가 될 테니 국위선양에도 도움이 될 거다"라고 꼬집었다.

한편 '뉴스1' 보도에 따르면 윤 의원실 보좌진들은 이날 오후 국회 본회의에 출석 중이던 윤 의원에게 주 원내대표 연설 관련 기사가 올라간 포털사이트 캡처 사진을 보내고 "주호영 연설은 바로 메인에 반영되네요"라는 텔레그램 메시지를 보냈다.

이에 대해 윤 의원은 "카카오에 강력히 항의해 달라", "카카오 너무한다", "들어오라고 하세요" 등 답변을 보냈다.

이를 두고 야당은 윤 의원 지시가 '언론 통제'라며 강하게 비판하고 나섰다.

배현진 국민의힘 원내대변인은 이날 오후 논평을 내고 "주 원내내표 기사가 한 포털사이트 메인에 반영되자 집권당인 민주당 한 의원이 해당 포털사 측 관계자를 국회의원실로 불러들이라 주문하는 장면이 언론사 카메라 포착됐다"며 "충격이고 매우 유감이다. 뉴스통제, 실화였군요"라고 비판했다.

이어 "그 동안도 포털을 통한 여론통제를 시도하신건가, 청와대에서도 그리 하셨나"라며 "민주당은 당장 해명하라"라고 촉구했다.

논란이 커진 가운데 윤 의원은 "굉장히 유감스럽다"면서도 "충분히 제 의견을 전달할 자유가 있다고 생각한다"고 반박했다.

윤 의원은 이날 오후 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 "(국민의힘) 의원들께서 이 사안을 정치적 사안으로 끌고가신 것에 대해 굉장히 유감스럽다"며 "어제 이낙연 대표 연설을 보면서 카카오 메인 페이지를 모니터링 했는데, 메인 페이지에 뜨지 않았다. 그런데 오늘 주호영 원내대표께서 연설할 때는 연설하자마자 메인에 전문까지 붙여서 기사가 뜬 것"이라고 설명했다.

그러면서 "똑같은 사안에 대해, 이미 예고돼 있는 여야 대표연설에 왜 이렇게 차이가 나는지 이걸 알아봐야 되겠다고 생각했다"며 "그래서 알아보라고 한 것"이라고 덧붙였다.

