티빙, 15일부터 국내 미개봉 해외 영화 27편 독점 공개

[아시아경제 김흥순 기자] CJ ENM의 온라인동영상서비스(OTT) '티빙'은 오는 15일부터 월정액 이용자를 대상으로 미국·영국·프랑스·태국 등에서 제작한 국내 미개봉 해외 영화 총 27편을 독점 공개한다고 8일 밝혔다.

우선 10월6일까지 매주 화요일마다 1편씩 총 4편의 신작을 순차적으로 공개한다. 할리우드 블록버스터 '토르:라그나로크'를 흥행시킨 타이카 와이티티 감독의 '뱀파이어에 관한 아주 특별한 다큐멘터리'를 시작으로 22일에는 영국 공영방송 BBC에서 제작한 안소니 홉킨스 주연의 '킹 리어', 29일에는 부천국제판타스틱영화제에서도 소개된 태국 로맨틱 코미디 영화 '괜찮아요? 프리랜서', 다음 달 6일에는 판타지 스릴러 '원 앤 투' 등을 차례로 선보인다. 이후 10월과 11월에는 두 차례에 걸쳐 나머지 23편의 영화가 잇따라 공개된다.

티빙 관계자는 "앞으로도 전 세계에서 작품성을 인정받은 영화들을 꾸준히 소개하는 것은 물론, 오리지널 콘텐츠 라이브러리 확장에도 나설 것"이라고 말했다.

