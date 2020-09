국민의힘 “윤영찬, 카카오 들어오라 해라…포털장악 민낯 드러나”

“민주당, 당장 해명하라…청와대에서도 그리 했나”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 8일 윤영찬 더불어민주당 의원이 주호영 원내대표의 국회 교섭단체 대표연설 도중 ‘카카오 들어오라고 하세요’라는 메시지를 보내는 장면이 언론사 카메라에 포착된 것과 관련해 “언론에 대한 갑질이자 포털장악의 민낯이 적나라하게 드러난 것”이라고 비판했다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 박성중·김영식·박대출·정희용·조명희·허은아·황보승희 국민의힘 의원은 이날 성명서를 통해 “윤 의원은 동아일보 출신이고 네이버 이사 부사장 출신이고 한국인터넷기업협회 상임 부위원장 출신이고 청와대 국민소통수석 출신”이라며 “이번에 청와대가 윤 의원을 왜 국회로 보냈는지 상당히 드러났다”며 이같이 말했다.

이들은 “그동안 포털을 현 청와대와 여당이 좌지우지했다는 소문이 시중에 팽배했는데 이번 사건으로 이 사안이 드러났다고 생각한다”며 “이는 그냥 넘어갈 수 없는 일”이라고 강조했다.

이들은 “윤 의원의 명명백백한 사과가 있어야 하고 이를 하지 않으면 우리는 함께 할 수 없다는 말씀을 드린다”며 “정부·여당은 철저한 조사와 재발방지, 윤 의원의 사보임 조치, 법적 조치 등 엄정한 책임을 져야 할 것이다. 몸통까지 끝까지 밝혀낼 것”이라고 말했다.

배현진 국민희힘 원내대변인은 논평에서 “뉴스 통제, 실화였다. 충격이고 매우 유감”이라며 “그동안도 포털을 통한 여론통제를 시도한 것이냐. 청와대에서도 그리 했나. 민주당은 당장 해명하라”고 밝혔다.

김은혜 국민의힘 대변인은 구두논평을 통해 “이제는 포털에도 재갈을 물리려하는가. 오늘 국민들은 대한민국 국민이 자랑스러워하는 최고 기업 카카오를 국회에 초치(招致)하는 서슬 퍼런 민주당의 이면을 봤다”며 “윤 의원의 문자 대화 상대는 누구였는가. 민주당은 포털 외압의 실체를 밝히라. 답할 때까지 물을 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr