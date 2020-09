김길용 전남도의원 ‘전라남도 항만 활성화 지원 조례안’ 대표 발의

전남도 소재 항만, 해상운송 중심기지로 육성하기 위한 토대 마련

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남도의회는 김길용 의원이 대표 발의한 ‘전라남도 항만 활성화 지원 조례안’이 8일 농수산위원회 심의를 통과했다고 밝혔다.

이번 조례안은 항만의 활성화에 필요한 사항들을 지원 전남도에 소재한 항만을 해상운송 중심기지로 육성하고, 지역경제의 발전에 이바지하고자 제정됐다.

이 조례에 따라 전남도지사는 항만산업을 발전시킬 수 있는 항만 활성화 지원방안 마련과 필요한 행정·재정적 지원을 할 수 있도록 했다.

아울러 국제여객항로·컨테이너항로 개설과 활성화, 항만 관련 학술대회 추진, 항만 관련 업무협의 등 항만 활성화에 필요한 사업을 추진할 수 있도록 했다.

김길용 의원은 “광양항을 비롯한 도내 항만이 전남의 중요 기반시설이자, 경제발전의 핵심성장 동력임에도 불구하고, 그동안 전라남도의 행정·재정적 지원이 부족했다”고 강조했다.

특히 “8개월 넘게 지속하는 코로나19 사태로 인해 물동량이 급감함에 따라 항만업계와 종사자들의 어려움이 가중되고 있다”면서 “전라남도 항만의 경쟁력 제고와 침체한 지역경제 활성화를 위해 조례 제정을 통한 지원이 시급하다”고 지적했다.

이어 “앞으로도 전라남도의 항만 활성화를 위해 체계적이고 실효성 있는 정책을 지속해서 마련하겠다”고 덧붙였다.

한편, 이번 조례안은 오는 18일 열리는 제346회 임시회 제2차 본회의에서 의결될 예정이다.

