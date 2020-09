[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 LIG그룹에 대한 압수수색에 나섰다.

8일 법조계에 따르면 서울북부지검 조세범죄형사부(한태화 부장검사)는 이날 서울 종로구에 위치한 LIG그룹의 지주회사인 (주)LIG 본사 사옥 사무실 등에 검사와 수사관을 보내 세무 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다.

검찰은 올해 국세청의 고발로 수사에 착수한 것으로 전해졌다. 지난해 국세청은 LIG그룹에 대한 특별세무조사에 착수한 바 있다.

한편 검찰은 압수물을 분석한 뒤 관련자를 차례로 조사한다는 계획이다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr