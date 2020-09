창원대 기계공학부 ‘스마트제조융합 전공’ 신설

국내대학 최고 수준 교육비 및 재학생 전원 장학금·생활금·기숙사 지원

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 창원대학교는 국내 최초로 맞춤형 첨단 교육과정인 ‘스마트제조융합 전공’을 신설해 2021학년도 신입생을 모집하고, 스마트제조융합 전문가를 양성한다고 8일 밝혔다.

창원대 스마트제조융합 전공은 향후 제조업과 미래산업이 4차 산업혁명을 통해 조립 및 가공 자동화 단계를 넘어서 인공지능화, 맞춤형 대량생산방식으로 진화하고, 스마트제조업의 구축과 확산은 지속할 수 있는 국내경제 성장의 필수 전략이 될 것으로 전망하고 있다.

이에 따라 앞으로의 제조업은 정보화, 무인화되고 스마트제조분야 지식을 보유한 소수정예의 핵심 융합 엔지니어만을 요구할 것이며, 이를 위해 첨단제조 공학 분야, 제조데이터 분석(제조AI) 분야를 위한 맞춤형·실무형의 융합형 교육과정을 위해 창원대 스마트제조융합 전공을 신설했다.

창원대는 스마트제조 고급인력 양성사업의 목적으로 스마트제조융합 전공을 신설하는 동시에 대학원 협동과정을 운영한다.

2021학년도에 수시모집을 시작으로 신입생을 선발하는 ‘스마트제조융합 전공’은 우수 입학자원 유치를 위해 기존 학과와는 차별화된 지원제도를 시행해 수도권 인재 집중 현상을 해소할 계획이다.

‘스마트제조융합 전공’ 학과는 국가지정학과로서 산업통상자원부, 경상남도, 창원시에서 교육비를 지원하고, 전원 장학금 지급, 해외 명문대학 아헨공대, 워털루 대학과의 연계 학점취득 프로그램, 해외기업 취업 및 연수 등을 제공할 계획이다.

창원대 스마트제조융합 전공 조영태 학과장은 “우수 인력양성을 위해 전원 장학금과 생활금 지원, 다양한 취업 프로그램으로 취업 활동 지원뿐 아니라 교육비를 지원하는 등 최선을 다할 것”이라고 설명했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr