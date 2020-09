최종건 1차관 9~11일 訪美, 10일 비건 부장관과 취임 후 첫 대면협의

한미관계 전반과 지역 정세 등 상호 관심사 논의

[아시아경제 임철영 기자] 최종건 외교부 제1차관이 스티븐 비건 미국 국무부 부장관의 초청으로 9~11일 미국 워싱턴을 방문해 한미 외교차관 협의를 갖는다.

8일 외교부에 따르면 최 차관은 오는 10일(현지시간) 미국 워싱턴에서 대화 파트너인 비건 부장관을 만나 취임 이후 첫 대면외교에 나선다.

김인철 대변인은 "양 차관은 지난주 첫 전화통화를 갖고 가능한 빠른 시일 내에 만나자는 데 공감한 바 있다"면서 "10일 협의에서는 한미관계 전반 그리고 지역 정세 등 상호 관심사에 대해 폭넓은 논의가 이뤄질 예정"이라고 말했다.

비건 부장관은 지난 2일 최 차관과의 첫 통화를 하고 취임 축하와 함께 가능한 빨리 미국을 방문해 달라고 초청했다.

최 차관은 비건 부장관과의 상견례를 겸한 이번 협의에서 9개월 째 협정 공백 상태인 방위비분담금 협상을 비롯한 한미동맹 현안을 두루 논의할 전망이다. 또한 한반도 정세를 비롯해 11월 미국 대선 이후에 열릴 주요 7개국(G7) 정상회의 한국 초청 등 사안에 대해서도 논의할 것으로 보인다.

일각에서는 최 차관의 이번 방미 협의에서 비건 부장관이 미중 갈등과 관련한 미국의 입장을 전하고 한국의 지지를 요청할 가능성도 있다는 관측을 내놨다. 앞서 양제츠 중국 공산당 외교 담당 정치국 위원도 한국을 방문해 미중 갈등과 관련한 중국의 입장을 한국측에 전달한 바 있다.

