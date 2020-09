中, 데이터 안보구상…美 겨냥 "일방주의 내세우는 건 횡포"

왕이 외교부장, '글로벌 데이터 안보 이니셔티브' 발표

중국 디지털 경제 총량 GDP 3분의1 넘어

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국이 자국 정보기술(IT) 기업들을 겨냥한 미국의 대대적인 공세에 맞서 데이터 안보의 국제 기준을 정하기 위한 자체 구상을 내놓았다.

8일 중국 외교부에 따르면 왕이 외교 담당 국무위원 겸 외교부장은 이날 베이징에서 열린 세계 디지털 거버넌스 심포지엄 회의에서 '글로벌 데이터 안보' 이니셔티브를 발표했다.

왕이 외교부장은 "중국 네티즌 수가 9억명, 5세대 이동통신(5G) 가입자가 8800만명을 넘었고 디지털 경제 총량이 국내총생산(GDP)의 3분의 1을 넘었다"고 밝혔다.

그는 "중국 정부는 데이터 보안 보호에 관한 원칙을 엄격히 이행하고 있다"면서 "중국 기업에 대해 다른 나라 법을 위반하면서 국외 데이터를 제공하라고 요구하지 않을 것"이라고 말했다.

아울러 타국의 정보 기술을 훔치거나 파괴하는 행위 금지, 개인 정보 침해 방지조치를 하고 불법적으로 다른 나라 국민의 신상 정보 수집도 금지하자고 제안했다.

왕 부장은 다자주의도 강조했다. 그는 "공존ㆍ공유가 디지털 보안 위험에 대처하는 올바른 길"이라며 "각국의 의사를 반영하고 이익을 존중하는 보편적 참여가 우선 이뤄져야 한다"고 했다. 그는 미국을 겨냥, 개별 국가가 일방주의를 내세우는 것은 노골적인 횡포라고 강조했다.

왕 부장은 또 "데이터 보안을 보호하는 것은 디지털 경제의 건전한 발전에 매우 중요하다"면서 "모든 기업에 공정하게 사업 환경을 제공해야 한다"고 말했다. 디지털 보호주의는 경제 발전을 저해하고, 세계화 시대에도 맞지 않는다고 그는 덧붙였다.

중국의 데이터 안보 구상은 최근 도널드 트럼프 미국 행정부의 기술 압박이 거세지는 가운데 나왔다.

트럼프 행정부는 중국 통신장비회사 화웨이는 물론 틱톡, 위챗과 같은 중국의 인기 앱을 '국가안보 위협'으로 규정하고 전방위 규제에 나서고 있다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr