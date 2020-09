[아시아경제 금보령 기자] 코스맥스는 '핵산 단편 혼합물을 포함하는 조성물 및 이의 용도' 관련 특허권을 취득했다고 8일 공시했다.

코스맥스 측은 "이번 발명에 따른 조성물은 자외선 차단, 세포 재생, 피부 장벽 강화, 피부 보습, 항산화 효과가 우수하므로 피부상태의 개선, 예방 또는 치료를 위한 화장품, 식품, 약학적 조성물 등 다양한 분야에 응용 가능하다"고 설명했다.

