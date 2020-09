수출입銀, 전국 다문화가족 지원단체 14곳에 차량 후원

작년보다 6대 늘려 14대 기증…10년간 총 90대(16.5억원 상당) 차량 기증

방 행장 "다문화가족 이동과 자동차 내수시장 활성화에 작은 도움 되길"

[아시아경제 조강욱 기자] 한국수출입은행은 사회복지공동모금회를 통해 전국 14개 다문화가족 지원단체에 차량 14대(3억원 상당)를 후원했다고 8일 밝혔다.

수은은 이번 후원을 포함해 2011년부터 10년간 전국 각지 다문화가족 지원단체에 총 90대(16억5000만원 상당)의 차량을 기증했다. 특히 올해는 지난해보다 6대(1억4000만원 상당) 늘어난 14대의 차량을 다문화가족 지원단체에 지원했다.

방문규 수은 행장은 "최근 다문화가족이 증가하고 있는 점을 감안하여 작년보다 지원 규모를 확대했다"면서 "이번 지원이 다문화 가족의 자유로운 이동에 도움이 되고, 코로나19로 침체된 자동차 내수시장이 활성화되는데 작은 보탬이 되길 기대한다"고 말했다.

한편 대외경제협력기금(EDCF)을 운용 중인 수은은 국내 다문화가정을 지원하는데 많은 관심과 노력을 기울이고 있다.

