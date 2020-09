현대중공업, 코로나19 확진자 3명 발생

[아시아경제 황윤주 기자] 현대중공업의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 3명으로 늘었다.

현대중공업은 8일 사내 코로나19 확진자 2명이 추가로 발생했다고 밝혔다. 이 회사에서는 앞서 7일 근로자 1명이 확진 판정을 받았다. 신규 확진자들은 첫 확진자와 같은 공간에서 근무하던 밀접 접촉자들이다.

회사 측은 해당 부서 나머지 근무자 300명가량을 대상으로 집에 머물도록 조치한 것으로 알려졌다. 앞서 방역 당국과 사측은 첫 확진자 발생 때 해당 부서를 방역 조치하고 이 확진자가 다녀간 곳을 폐쇄 조치했다.

현대중공업은 그동안 전 직원 마스크 착용 의무화, 시차 출근제, 회식·출장 금지, 전 직원 발열 체크 의무화 등 코로나19 감염 예방을 위한 조치를 시행해왔다.

한영석 현대중공업 사장은 이날 담화문을 내고 "추가 감염 차단을 위해 모든 자원을 집중하겠다"며 "동요하지 말고 각자 위치에서 확산 방지에 힘써 달라"고 강조했다.

