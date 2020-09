KT, 11개 초등학교에 '온라인 교육 플랫폼' 구축

[아시아경제 구채은 기자] KT가 서울 소재 11개 초등학교에 비대면 온라인 교육 플랫폼을 구축한다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 어려움을 겪고 있는 공교육을 지원하기 위한 취지다. 올해 2학기 무상 시범서비스 형태로 제공한다.

8일 KT는 이같은 내용의 원스톱 통합 교육 플랫폼을 2학기 동안 무료로 지원하기로 했다고 밝혔다. 화상수업, 교재 제작, 출결 과제 등 학사관리까지 통합적으로 관리가 가능하다. 교사들은 ‘나의 교실’에서 시간표 관리, 수업 과제 등록, 출결 관리 등 전반적인 업무를 처리할 수 있다. 또 ‘교재 라이브러리’에서 직접 교육 콘텐츠를 손쉽게 제작할 수 있다. 이를 통해 쌍방향 화상 수업이나 VOD 대체 수업, 과제형 수업도 가능하다. 실시간 화상 수업 중에는 모둠 토의도 할 수 있다. 수업 중 발언권을 신청하거나 부여할 수 있고 편리하게 설문이나 퀴즈를 제시할 수도 있다.

KT는 시범 서비스를 마친 후 개선점을 도출해 '온라인 교육 플랫폼'을 내년에 본격 상용화할 계획이다. 초·중·고등학교와 대학교, 학원이나 기업의 사내 교육 서비스, 종교 기관의 온라인 활동 등에서도 활용이 가능할 것으로 보고 있다.

강국현 KT 커스터머부문장(부사장)은 “포스트코로나 시대에 비대면 원격 수업은 선택이 아닌 필수가 됐고 이에 걸맞은 교육 환경과 인프라 마련이 더욱 절실해졌다”며 “KT는 AI와 빅데이터, 클라우드 기반의 플랫폼 역량을 기반으로 교사를 비롯한 학생과 학부모가 모두 신뢰하고 만족할 수 있는 혁신적인 교육 인프라를 제공하며 교육 현장의 혁신을 이끌어 나가겠다”고 밝혔다.

