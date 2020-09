[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 제너셈 = 한미반도체가 11억원 규모의 손해배상 청구소송 제기.

◆ 크로바하이텍 = 신탁계약기간 만료로 KB증권과 체결한 10억원 규모의 자기주식취득 신탁계약 해지 결정.

◆ 한류타임즈 = 서울회생법원으로부터 회생절차 종결 결정.

◆ 슈펙스비앤피 = 대표, 사내이사 등이 횡령 혐의 등으로 서울남부지방검찰청으로부터 기소.

◆ 해덕파워웨이 = 162억원 규모의 제3자 배정 유상증자 결정.

