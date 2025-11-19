[특징주]제너셈, 전기차 파워모듈 설비 풀패키지 첫 수주 소식에 강세

제너셈 제너셈 217190 | 코스닥 증권정보 현재가 8,730 전일대비 280 등락률 +3.31% 거래량 185,143 전일가 8,450 2025.11.19 13:48 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-20일[e공시 눈에띄네] 코스닥-20일제너셈, 56억 규모 반도체 후공정장비 공급 계약 체결 전 종목 시세 보기 close 이 강세다. 전기차용 반도체 설비시장에 본격 진입한다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

19일 오후 1시38분 기준 제너셈은 전일 대비 4.38% 상승한 8820원에 거래되고 있다.

업계에 따르면 제너셈은 최근 경기도 소재 글로벌 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 업체 A사로부터 전기차 모터 구동용 파워모듈 생산을 위한 공정 자동화 설비를 수주한 것으로 알려졌다.

칩 실장부터 와이어 본딩, 몰딩, 패키징까지 일련의 공정을 연결해 사람이 손을 대지 않고도 처리하는 인라인 자동화 시스템을 구축할 예정으로, 수주액은 알려지지 않았으나 제너셈 단일 프로젝트로는 상당히 큰 규모인 것으로 전해졌다. 조만간 공급계약 공시도 이뤄질 것으로 보인다. 제너셈은 이번 설비를 2026년 상반기 A사 공장에 납품할 예정이다.

A사는 국내 최대 자동차 전장 업체 H사 파워모듈을 위탁 생산하고 있다. H사는 독일 차량 반도체 업체로부터 칩을 구매해서 직접 혹은 A사를 통해 모듈화 작업을 한 후, 해당 모듈을 완성차 업체로 공급한다.





장효원 기자



