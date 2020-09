'하이선' 이은 태풍 온다? 11호 태풍 '노을' 벌써부터 논란

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 제10호 태풍 '하이선'에 따른 피해가 속출하면서 앞으로 발생이 예상되는 11호 태풍 '노을'을 두고 갑론을박이 이어지고 있다.

7일 인터넷 커뮤니티 등에서는 태풍 '하이선'에 이어 11호 태풍 '노을' 발생 여부를 두고 갖가지 추측이 이어지고 있다.

그러나 기상청 등 민간기상예보업체들도 '노을'의 발생을 아직 언급하지 않았을뿐더러 '하이선' 이후 태풍으로 성장할만한 열대저압부가 없는 상태다.

다만 기상청은 10월까지 태풍 1~2개 정도가 한반도에 추가로 영향을 줄 가능성을 내다봤다. 기상청은 높은 해수면 온도로 추가 태풍 가능성을 예의주시하고 있다.

기상청은 제 11호 태풍 노을의 발생 여부에 관해 "현재 시기상조이며 예의 주시 중"이라고 밝혔다.

만약 제11호 태풍이 발생할 경우 이름은 북한에서 제출한 '노을'(Noul)로 지어질 예정이다.

