[아시아경제 이기민 기자] 대한상공회의소가 "대한상의 차기 회장으로 최태원 SK 그룹 회장 추대가 본격화되고 있다"는 보도와 대해 "구체적으로 검토된 바 없다"고 선을 그었다.

대한상의는 7일 오후 입장문을 내고 "박용만 대한상의 회장 임기는 내년 3월까지"라면서 "차기 회장 후보는 (올해) 연말 회장단 회의에서 논의할 사항으로 아직 구체적으로 검토된 바 없다"고 밝혔다.

그러면서 "박 회장은 본인의 임기를 충실히 해나갈 예정"이라고 설명했다.

SK그룹도 "검토한 바 없고, 그럴 시기도 아닌 것으로 안다"고 말했다.

