한국거래소, 에프앤가이드 코스닥시장 상장예비심사 청구

한국거래소는 금융정보업체 에프앤가이드의 코스닥시장 상장예비심사청구서를 접수했다고 7일 밝혔다.

에프앤가이드는 금융시장 데이터·기업 실적 등을 분석하고 관련 정보를 제공하는 업체로 지난해 연결 기준 매출액은 211억원, 영업이익은 28억원이다.

코넥스 시장에 상장된 에프앤가이드는 코스닥 시장으로 이전 상장을 추진한다.

