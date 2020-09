추미애, "아들 의혹 수사, 일체 보고 받지 않을 것"

[아시아경제 배경환 기자] 추미애 법무부 장관이 아들의 군 휴가 특혜 논란이 계속되자 관련 사건 수사에 대한 보고를 일체 받지 않겠다고 밝혔다.

법무부는 7일 "추 장관은 최근 논란이 되고 있는 사건에 관해 검찰에서 신속하고 철저히 수사해 실체 관계를 규명해줄 것을 국회 답변 등을 통해 수차례 표명했다"며 "그동안 사건과 관련해 일체 보고 받지 않았고 앞으로도 보고 받지 않을 것"이라고 밝혔다.

추 장관 아들 서씨의 '휴가 미복귀' 의혹에 대한 검찰 수사는 8개월째 제자리걸음이다. 최근에는 서씨가 카투사로 복무했던 2017년 당시 국방부 장관실 등에서 서씨를 평창올림픽 통역병으로 선발하라는 외압이 있었다는 의혹이 추가로 제기됐다.

이에 서씨의 변호인단은 서씨의 자대배치나 보직 배정 등에 추 장관의 보좌진 등이 청탁성 민원을 했다는 언론보도와 관련 "카투사의 부대배치 및 보직은 퇴소식 때 가족들이 보는 상태에서 컴퓨터 난수추첨 방식으로 결정된다"며 별도의 입장문을 통해 적극 반박했다. 또 '병가의 근거자료'로써 삼성서울병원이 발급한 수술 기록지, 진단서 등 3종류의 서씨의 무릎 수술 관련 의무기록을 공개한 상태다.

한편 법무부는 이날 '법무부 수사권개혁 시행 준비 TF'도 구성했다고 밝혔다. 심재철 검찰국장이 팀장을 맡는다. TF는 수사권 개혁 법률 시행에 따른 후속 법령 제·개정을 맡는다. 형사사법 시스템 변화를 반영한 검찰 업무 시스템 및 조직 개편, 인권 중심의 수사 절차 혁신 등도 추진할 계획이다.

법무부는 추 장관이 TF 출범을 계기로 '검찰 개혁 완수'를 위해 흔들림 없이 매진할 것을 재차 강조했다고 밝혔다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr