돌고래부터 복어까지…신라 귀족 제사상은 성찬이었다

국립중앙박물관 서봉총 재발굴 보고서 발간

제사 항아리서 어류, 해양포유류 등 동물 유체 확인

"경주 귀족의 호화로운 식생활 보여줘"

1500년 전 신라 왕족이 돌고래, 남생이, 성게, 복어 등을 제사에 사용한 사실이 경주 서봉총(瑞鳳塚·사적 제512호) 조사로 밝혀졌다.

국립중앙박물관은 2016년부터 2017년까지 서봉총을 재발굴한 성과를 담은 보고서를 7일 발간했다. 서봉총은 경주 대릉원 일원의 신라 왕족 무덤이다. 남분과 북분이 맞닿은 쌍분으로, 서기 500년 무렵 축조됐다. 일제의 1926년과 1929년 조사에 스웨덴 황태자 구스타브 공작이 참여하고 봉황이 장식된 금관이 출토돼 지금의 이름이 붙여졌다.

재발굴에서 신라 왕족은 무덤 둘레돌(호석·護石) 주변에 대호(높이 50㎝ 이상 항아리) 스물일곱 개를 두고 제사를 지낸 것으로 확인됐다. '삼국사기'나 '삼국유사' 같은 역사 기록에 나오지 않는 사실이다. 음식을 바친 흔적은 남분에서 출토된 2~5번 대호에서 나타났다. 패류, 어류, 해양포유류, 파충류 등 다양한 동물 유체가 확인됐다. 김건수 목포대 고고문화인류학과 교수는 보고서에 "각 대호 내부에 유기물과 토기들이 뒤섞여 있었으며 동물 유체는 종의 정형성을 띠지 않고 소량으로 확인됐다"며 "재퇴적 과정에서 섞여 들어간 것으로 보인다"고 적었다.

종의 동정과 부위가 확인된 동물 유체는 약 7700점. 대다수는 조개(고둥·소라·전복·참굴·백합·홍합·가무락조개·주름다슬기)와 물고기(상어류·청어·볼락·조피볼락·감성돔·참돔·방어·민어·방어·망상어·넙치·노래미·농어·고등어)다. 돌고래, 남생이와 신경 독을 제거하지 않으면 먹기 어려운 복어도 나왔다. 김 교수는 "의례에서 제수(祭需) 음식을 용기류에 담아 분묘 주변에 매납했으므로 '공물'의 성격을 지닌다고 할 수 있다"고 했다.

동물 유체들은 하나같이 물에서 서식하는 종들의 것이다. 지금의 경주, 울산, 포항 등에서 채취 및 어로할 수 있다. 보고서는 "사자의 사후세계관은 물론 살아있는 사람들의 식생활 단면을 가리키는 대목"이라며 "경주 귀족들의 호화로운 식생활을 보여준다"고 썼다. "최근 고분에서 동물 유체가 출토되는 사례가 늘고 있다"며 "분석이 차츰 이뤄진다면 장송, 제사 의례에서 동물이 가지는 상징적 의미도 알 수 있을 것"이라고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr