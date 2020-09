속보[아시아경제 허미담 기자] 경기도 성남시는 7일 코로나19 확진자가 5명 발생했다고 밝혔다.

성남 353번 확진자인 A씨(50대·태평동)와 354번 B씨(50대·양지동)는 지인 관계이며, 355번 C씨(60대·금광동)는 B씨의 직장 동료이다. 이들은 서로 간 접촉에 의해 감염된 것으로 추정하고 있으며 최초 확진자가 누구인지, 어떤 경로로 감염됐는지 확인하지 못한 깜깜이 확진자다.

성남 356번 확진자 D씨(50대·금광동)는 서울 송파구 쿠팡물류센터 근무자다.

성남 357번 확진자 E씨(60대·이매동)도 A씨와 마찬가지로 감염경로가 확인되지 않았다.

