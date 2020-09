의협·대전협 "의대생 구제책 마련하라" vs 복지부 "어렵다"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 대한의사협회(의협)과 전공의들이 의사 국가고시 응시를 단체거부한 의과대학생들에 대한 구제 방안을 정부에 요구한 가운데 보건복지부가 어렵다는 입장을 내놨다.

7일 복지부 관계자는 아시아경제에 "오늘 오전 정례 브리핑에서 밝혔듯이 올해 의사 국가고시의 재연기나 시험 접수 기한 추가 연장은 더 이상 어렵다"고 밝혔다.

의협은 이날 오후 성명서를 발표하고 의사 국가고시 실기시험에 응시하지 않은 의대생들에 대한 구제책을 마련해야 한다고 촉구했다. 의협은 "지난 4일 더불어민주당 및 정부와의 합의는 의대생과 전공의 등 학생과 의사 회원에 대한 완벽한 보호와 구제를 전제로 성립된 것이라는 점을 여당과 정부는 명심해야 한다"며 "이와 같은 전제가 훼손될 때에는 합의 역시 더는 의미를 갖지 못할 것"이라고 강조했다.

박지현 대한전공의협의회(대전협) 비상대책위원회 위원장 역시 7일 오후 전체 전공의를 대상으로 진행한 간담회에서 전공의들이 8일 오전부터 의료 현장에 복귀하되 의사 국가고시 응시를 거부한 의대생들이 구제되지 않을 경우 단체행동 수위를 강화하겠다는 입장을 밝힌 상황이다. 박 위원장은 "의대생 보호는 당연한 전제"라며 "2주 내 (의대생) 시험을 재응시 시키거나 그들이 원하는 대로 연기되지 않는다면 단체행동 강화에 나설 것"이라고 말했다.

이에 대해 복지부는 다른 직종과의 형평성이나 공정성 측면에서도 의사국시를 연기할 명분이 없다는 입장을 명확히 했다. 이날 오후 복지부 관계자는 "공정성·형평성 측면에서 국민 여론이 받아들이기 힘들다"면서 "법과 원칙에 따라 올해 의사 국가고시는 예정대로 시행될 것"이라고 거듭 밝혔다.

앞서 대한의과대학·의학전문대학원 학생협회(의대협)는 전날 전국 40개 의과대학 응시자 대표 회의에서 만장일치로 의사 국시 거부 안건을 의결했다. 이에 따라 응시 대상자 3172명 중 14%인 446명만이 응시 의사를 밝힌 것으로 집계됐다.

