레고켐바이오, 중국 하버바이오메드와 ADC공동개발 계약

하버바이오메드 항체에 레고켐 ADC 기술 적용

고형암 신약 공동 개발 예정

레고켐바이오사이언스는 7일 중국 하버바이오메드와 ADC 공동개발 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약에 따라 하버바이오가 보유한 차세대 항체와 레고켐바이오의 ADC플랫폼기술을 적용해 다양한 고형암을 대상으로 하는 ADC치료제를 개발한다.

하버바이오는 항암제, 자가면역질환, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료제 등 항체기반 신약을 개발하는 데 주력하고 있다. 자체 보유한 형질전환 마우스 항체플랫폼(Harbour Mice®)을 활용한 완전 인간화항체 발굴기술도 보유하고 있다. 면역항암제와 자가면역질환 등 10개 이상의 임상단계 파이프라인을 포함 총 30여개의 파이프라인을 확보했다. 레고켐바이오와 공동개발을 통해 ADC분야로 개발영역을 확대한다.

김용주 레고켐바이오 대표는 "공동개발 계약을 통해 고형암 분야에서 경쟁력 있는 새로운 파이프라인을 보유하게 됐다"고 말했다.

최근 레고켐바이오의 ADC원천기술이 가진 링커의 혈중안정성과 암세포 특이적으로 활성화되는 톡신을 포함한 차별적 장점은 전세계 다양한 항체 회사로부터 관심받고 있다. 회사 관계자는 "다양한 항체파트너사와 ADC공동개발계약을 추진하고 있다"며 "경쟁력 있는 다수의 ADC 신약 파이프라인이 지속적으로 확보될 예정"이라고 설명했다.

