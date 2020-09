무보, 산단 기업에 1:1 온라인 수출 컨설팅

[아시아경제 문채석 기자]한국무역보험공사(K-SURE)는 7∼10일 한국산업단지공단과 공동으로 '온라인 수출 컨설팅 페어'를 연다고 7일 밝혔다.

전국 산단에 입주한 수출 초보 기업들의 해외 진출을 돕기 위해 컨설팅을 하게 됐다.

무보의 컨설턴트와 전국 18개 산업단지 소재 33개 중소기업이 화상으로 1대1 상담을 진행한다.

전문 컨설턴트는 ▲수출계약과 판로개척 등 수출입 분야 ▲상사분쟁 및 무역 클레임 등 법무 분야 ▲회계 감사 등 회계·세무 분야 ▲정책자금 활용 및 환위험 관리 등 금융 분야에서 상담을 한다.

K-SURE는 지난 2018년 7월 '트레이드슈어(Trade-sure) 컨설팅센터'를 열고 수출기업에 종합 수출 컨설팅을 제공해왔다. 지난달부터는 화상으로 서비스를 운영 중이다.

K-SURE에 따르면 지금까지 총 471개 기업이 서비스를 이용했다. 이 중 140개 업체가 컨설팅을 계기로 K-SURE로부터 1억3100만달러의 신규 금융지원을 받았다.

이인호 K-SURE 사장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 산단의 한숨이 깊어지는 가운데 이번 컨설팅이 수출 초보기업의 해외 진출에 유용한 나침반이 되길 바란다"고 말했다.

