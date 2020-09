[아시아경제 문채석 기자]원자력안전위원회는 한국수력원자력으로부터 월성 2·3호기 터빈이 정지됐다는 보고를 받고 현장 지역사무소에서 초기 사항과 안전 상황을 확인 중이라고 7일 밝혔다.

원안위는 이날 오전 8시38분께 월성2호기, 9시18분께 월성3호기 터빈 정지 보고를 받았다고 알렸다.

원안위 관계자는 "태풍 '하이선'으로 인한 송전 관련 설비 이상에 따라 터빈이 멈춘 것으로 추정된다"며 "원자로 출력은 60%로 안전 상태 유지 중이며, 소외 전원도 유지 중"이라고 말했다.

그는 "현재 발전소는 안전정지 상태를 유지하고 있으며, 소내 방사선 준위도 평상시 수준을 유지하고 있는 것으로 확인되고 있다"며 "향후 발전소 상황에 따라 추가 조치를 수행할 예정"이라고 했다.

