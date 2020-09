임영웅 '세니타' 정수기 렌털료 할인

청호나이스 정수기·공기청정기 프로모션



[아시아경제 김대섭 기자] 청호나이스는 냉온정수기, 냉정수기, 공기청정기 제품에 대한 렌털료 할인 프로모션을 실시한다고 7일 밝혔다.

이번 프로모션 기간은 이달 30일까지다. 대상 제품은 청호나이스에서 출시한 '세니타' 살균냉온정수기와 살균냉정수기, '뉴 디지털 냉온정수기', '청호 공기청정기(모델명 A600·A600S)'다.

청호나이스는 세니타 정수기 시리즈 렌털 구매 시 3년 의무약정은 월 3000원, 5년 의무약정의 경우 월 4000원을 할인해준다. 뉴 디지털 냉온정수기의 5년 의무약정 할인액은 월 3000원이다. 청호 공기청정기 A600과 A600S 모델의 경우 5년 의무약정에 월 렌털비가 각각 4000원, 3000원 할인된다.

특히 세니타 정수기는 트로트 가수 임영웅이 홍보모델인 제품이다. 세니타 정수기 시리즈 총 4종의 제품들은 청호나이스 전체 정수기 판매량의 약 30%를 차지한다.

전병갑 청호나이스 PS사업부 이사는 "어려운 시기에 안심하고 사용할 수 있는 제품을 좋은 조건으로 제공해 드리고자 프로모션을 진행하게 됐다"며 "이번 프로모션을 통해 청호나이스의 우수한 정수 기술력을 많은 고객 분들께서 만나 보시기 바란다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr