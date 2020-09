메쉬코리아, 경력직 개발자 공개 채용

엔지니어링 및 데이터 사이언스 부문 16개 직무 경력직 공채

[아시아경제 김철현 기자] 배달대행 서비스 '부릉'을 운영하는 메쉬코리아(대표 유정범)는 기술 직군 경력직 개발자를 공개 채용한다고 7일 밝혔다. 채용은 엔지니어링, 데이터 사이언스 2개 부문의 총 16개 직무에서 진행된다. 최소 3년 이상의 동일 직군 경력자를 대상으로 하며 직군 별 상세 요건은 홈페이지에서 확인할 수 있다. 오는 23일까지 메쉬코리아 홈페이지를 통해 지원하면 된다.

특히 엔지니어링 매니저(개발 팀장), 안드로이드 개발, AI 데이터 사이언스, 백엔드 개발(JAVA), 프론트 엔드 등 총 6개 포지션의 합격자들에게는 최소 5000만원 이상의 사이닝 보너스를 지급할 예정이다.

유정범 메쉬코리아 대표는 "메쉬코리아는 급격하게 변화하고 있는 국내 물류시장에서 IT와 데이터엔진을 기반으로 배송 및 물류 운영 관련 전체 프로세스를 디지털화한 기업"이라며 "물류 디지털 트랜스포메이션 혁신의 현장에서 메쉬코리아와 함께 할 개발 인재들의 지원을 기대한다"라고 말했다.

