위메프, 사흘간 '99데이'…"99원 상품도 무료배송"

스타벅스 텀블러 9999원 등 18개 타임딜 오픈

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 사흘 간 '99데이'를 진행하며 모든 상품 가격 끝자리를 99원에 맞춰 판매한다고 7일 밝혔다. 이날부터 9일까지 행사기간 모든 상품은 최소 구매 금액없이 무료로 배송한다.

대표 상품은 ▲세탁조 클리너 99원 ▲크린케어 KF94 마스크 50매 2만8999원 ▲실내 운동기구 딥다 라인 2만8999원 ▲박나래 키즈베개 8999원 ▲다우니 실내 건조 섬유유연제 1L x 3개 1만2999원 등이다.

총 18개 초특가 타임딜도 오픈한다. 매일 0시, 9시, 12시, 15시 18시, 21시 등 하루에 6번 타임딜 상품을 1개씩 공개한다. 조상현 위메프 특가운영실장은 "매월 월과 일이 겹치는 날 숫자를 활용한 데이 행사는 고객들에게 꾸준히 사랑받는 위메프 특가데이 중 하나"라며 "이번 99데이에도 99원부터 초특가 상품을 득템할 수 있는 기회를 마련했다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr