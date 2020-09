"위반유형 관계없이 벌점 50% 가중"…상생협력법 기준 개정

상습적 법 위반자 벌점 가중 대상 확대

납품대금조정협의제도 도입 운영 기업 벌점 경감

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업부는 상생협력법 위반행위 시 부과되는 벌점 부과 기준을 개정 시행한다고 7일 밝혔다.

이날부터 시행되는 상생협력법 개정은 수·위탁거래 납품대금조정협의제도의 운영 활성화와 상습적인 법 위반자의 재발 방지를 위해 마련됐다. 상생협력법상 부과되는 벌점은 약정서 미발급, 납품대금 미지급 등 법 위반행위로 개선요구 또는 시정조치를 받은 경우 부과된다. 최근 3년간 누산 5점을 초과할 경우 중기부에서는 공공입찰 참가자격제한을 중앙관서와 공공기관 등에 요청하게 된다.

납품대금조정협의제도는 인건비, 경비 등 공급원가가 변동돼 납품대금 조정이 필요한 경우 수탁기업이 위탁기업에 납품대금조정 신청을 할 수 있는 제도다. 지난해 7월부터 시행되고 있다.

이번 개정사항은 위탁기업이 동 제도를 도입 운영하거나 1년 이내의 기간을 정해 도입 운영 계획을 제출한 경우 기본점수와 추가점수를 합산해 벌점을 경감(0.25~2.0점)하도록 규정하고 있다.

현재 제도를 도입 운영하고 있는 기업이 추가적인 내용을 계획하는 경우에는 기존 도입 운영 내용과 향후 계획한 내용을 합한 결과를 기준으로 경감점수가 산정된다.

향후 도입 운영을 계획해 벌점을 경감받았으나 실제 계획을 이행하지 않은 경우에는 경감 받은 벌점이 취소되고 계획 미이행에 대한 벌점 5.1점이 부과된다. 벌점 5.1점이 부과 될 경우 위반기업은 그 즉시 공공입찰참가 자격제한 요청 대상이 된다.

계획 미이행에 대한 벌점 부과는 벌점을 경감받기 위해 무분별하게 계획을 제출하는 것을 방지하고, 계획 이행에 대한 위탁기업의 책임감 있는 행동을 유도할 것으로 보인다.

특히 상습적 법 위반자에 대한 벌점 가중 대상이 확대된다.

현재 과거 3년 간 동일한 유형에 속하는 법 위반행위로 2회 이상 시정조치를 받았을 경우 벌점을 50% 가중하고 있다.

이번 개정사항은 동일한 유형에 속하는 법 위반행위라는 조건을 삭제해 이번에 벌점을 받은 사유가 과거와 동일한 법 위반유형이 아니더라도 상습적인 법 위반자는 벌점이 가중된다. 반복적 법 위반행위에 대한 재발방지 효과를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

박종찬 중기부 상생협력정책관은 "이번 개정을 통해 위탁기업의 납품대금조정협의제도 활용 유인 효과가 커지므로 수위탁기업 간 납품대금의 자율조정이 활성화 될 것"이라며 "상습적인 법 위반행위에 대한 벌점 가중 대상 확대로 상습 반복적 법 위반행위가 감소해 자율적 법 준수 분위기가 확산되기를 기대한다"라고 말했다.

