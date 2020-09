박재호 의원실 "삭제 뒤 경위 파악 중"

[아시아경제 조성필 기자] 박재호 더불어민주당 의원(부산 남구을)의 사회관계망서비스(SNS)가 성인 동영상을 공유했다가 삭제하는 일이 벌어졌다.

6일 박 의원실에 따르면 이날 오전 0시께 박 의원 페이스북 공식 계정은 성인물 페이스북 계정의 게시글을 공유했다. 해당 게시글은 성관계 장면이 담긴 동영상으로, 성인물로 제작된 것을 편집한 것으로 추정된다. 박 의원 계정은 이 게시글을 약 10여분간 노출했다가 삭제한 것으로 알려졌다.

박 의원실 측은 현재 성인물 공유에 대한 경위를 파악 중인 것으로 전해졌다. 페이스북은 박 의원 본인이 아닌 보좌진이 관리하고 있는 것으로 알려졌다.

