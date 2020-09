[아시아경제 임철영 기자] 최종건 신임 외교부 1차관이 조만간 미국을 방문해 스티븐 비건 국무부 부장관과 만난다. 한미 외교·안보 현안 등을 논의할 것으로 보인다.

6일 외교부에 따르면 한미 외교당국은 최 차관의 방미 일정과 협의 안건을 조율 중이다. 방미는 내주에 이뤄질 가능성이 크다.

앞서 미국 국무부는 비건 부장관이 지난 2일 통화에서 최 차관의 취임을 축하하면서 가능한 한 빨리 미국을 방문해달라고 초청했다고 밝혔다.

최 차관은 이번 방미에서 교착 상태인 한미 방위비 분담금 협상과 주요 7개국(G7) 정상회의 참석, 동북아 지역 정세 등 현안에 대한 의견을 교환할 것으로 보인다.

미국 입장에서는 갈수록 격화하는 미중 갈등에 대한 미국 입장을 설명하고 한국의 지지를 요청할 가능성이 있다.

