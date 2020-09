전남도, 태풍 ‘하이선’ 대비 농가 현장 점검·일손돕기 전개

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 초강력 태풍 ‘하이선’에 대비해 농가 현장을 살피고 일손돕기에 직접 나섰다.

6일 전남도에 따르면 이날 김 지사를 포함한 자치행정국 직원 30여 명이 장성군 삼서면 사과농장을 점검하고 황금사과나무 가지 지주목 고정작업 지원활동을 펼쳤다.

북상 중인 제10호 태풍 ‘하이선’은 한반도에 상륙하지 않고 동해를 지나갈 것으로 예상된다.

하지만 전국이 태풍 영향권에 들어 많은 비가 내리면서 강풍이 불 것으로 전망돼 각별한 주의가 필요하다.

전남도는 지난 태풍과 수해 피해에 따라 태풍이 오기 전 사전대비가 중요하고 판단, 피해 예방을 위한 선제적인 대응책을 마련하고 나섰다.

특히 ▲과일 낙과 예방 지주목 보강, 농작물 침수 대비 배수로 정비 ▲어선·어망·어구·공사장 자재 등 결속유지 ▲산사태·축대 붕괴 우려 지역 긴급정비 ▲지난 집중호우 및 태풍피해 지역 2차 피해 방지 등 분야별 대응상황을 점검하고 일손이 필요한 지역에 공무원 등을 투입해 사전 예방작업에 힘쓰고 있다.

김영록 전남지사는 “태풍 ‘하이선’ 진로가 예상보다 동쪽으로 치우치긴 했지만, 여전히 위력이 세고 반경이 넓어 피해가 클 수 있다”며 “철저한 대비태세를 갖추고 선제적인 조치로 피해가 최소화되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

