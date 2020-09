당정청 "4차 추경, 7조 규모 편성…추석 전 국회 통과"

"특고·소상공인·저소득층·아동돌봄에 타겟팅"…맞춤 지원키로

"추석 민생안정 대책도 함께 추진…이동자제·물가관리에 중점"

[아시아경제 김혜민 기자, 전진영 기자] 더불어민주당과 정부, 청와대가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복을 위해 7조원 규모의 4차 추가경정예산(추경)을 편성하기로 합의했다.

당정청은 6일 서울 종로구 국무총리 공관에서 고위 당정협의회를 열고 이 같이 의견을 모았다고 최인호 민주당 수석대변인이 국회 브리핑을 통해 밝혔다.

최 수석대변인은 추경을 7조원 중반대로 결정한 이유에 대해 "피해계층에 대한 충분한 지원과 사실상 전액을 국채로 발행해야 한다는 점을 종합적으로 감안했다"고 설명했다.

당정청은 4차 추경안에 특수고용형태근로종사자(특고) 등 고용취약계층을 위한 2차 긴급고용안정지원금, 매출 감소 소상공인을 위한 소상공인 새희망 자금, 기존 정부지원 프로그램에서 혜택을 받지 못하는 저소득층을 위한 긴급생계비, 아동 특별돌봄, 비대면 활동 뒷받침을 위한 통신비 지원 등을 담기로 했다. 이른바 '맞춤형 긴급재난 지원 패키지'다.

최 수석대변인은 "당은 특히 소상공인 경영안전, 아동돌봄, 청년 구직활동, 통신비 부담에 대한 맞춤형 지원을 더 강력히 추진해줄 것을 촉구했다"고 덧붙였다.

당정청은 이와 함께 추석을 계기로 민생 안정 대책도 함께 추진하기로 했다. 해당 대책에는 이동을 최대한 자제하는 가운데 서민물가 관리 등 민생부담 완화, 전통시장과 중소기업 지원 등이 담긴다.

최 수석대변인은 "정부는 이번주 중 민생 안정 대책 발표와 추경안을 국회에 제출할 수 있도록 속도를 내기로 했다"며 "민주당은 추석 전 국회에서 통과될 수 있도록 적극 뒷받침하기로 했다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr