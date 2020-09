속보[아시아경제 김가연 기자] 6일 부산에서 대면 예배를 강행한 교회 17곳이 적발됐다.

부산시는 1천765개 교회에 대해 경찰과 합동으로 조사한 결과 17개 교회가 대면 예배를 한 것으로 확인했다고 밝혔다.

시는 대면 예배 교회 가운데 8개소는 고발 대상이고, 9개소는 집합 금지명령 대상이라고 설명했다.

부산시는 사회적 거리 두기 2단계 조치 중 하나로 이날까지 지역 교회들의 대면 예배를 전면 금지해 왔다.

내주부터 부산에서는 50인 미만 교회의 경우 대면 예배가 허용된다.

