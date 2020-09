이재명 "재난지원금 전국민 지급은 제 충정,그러나 결정되면 따를 것"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 2차 긴급재난지원금과 관련된 자신의 견해를 '얄팍한 갈라치기'로 악용하지 말라고 경고했다.

나아가 보수 언론들은 지금 정쟁에 혈안이 될 게 아니라 고단한 국민들의 삶을 어루만지고, 대변해야 한다고 강조했다. 그는 그러면서 자신은 정부의 일원이자 더불어민주당의 당원으로서 정부와 여당의 향후 결정에 성실히 따르겠다고 약속했다.

이 지사는 6일 페이스북을 통해 "조금 전 열린 고위 당정협의회에서 정세균 총리께서 '고용취약계층, 소상공인, 저소득층 등 피해가 크게 발생한 계층 중심으로 맞춤형 지원방안을 마련하겠다'고 밝혔다"며 " 조만간 지원금 규모와 대상 등 세부기준이 구체적으로 발표될 것"이라고 전했다.

그는 그러면서 "지금까지 많은 논의들이 있었지만 저 역시 정부의 일원이자 당의 당원으로서 정부와 여당의 최종 결정에 성실히 따를 것"이라며 "이는 변함없는 저의 충정"이라고 강조했다.

아울러 "국가 지원책이 국민들에게 신속하게 파고들 수 있도록 최전선에서 집행을 지휘해 나갈 것"이라며 "보수 언론과 세작(첩자)들은 더 이상 저의 견해를 '얄팍한 갈라치기'에 악용하지 말아 달라"고 엄중 경고했다.

이 지사는 2차 긴급재난지원금 선별 지급이 유력해진 형 상황에 대해서도 아쉬움을 토로했다.

그는 "(선별지급 소식 후)한숨과 원망으로 밤새 뜬 눈으로 지샌다는 사람들 얘기를 참 많이 들었다"며 "저 역시 이들의 고통과 절망을 잘 알기에, 또 다른 이유로 잠들기 어려웠다"고 전했다.

나아가 "긴급재난지원금이 위기에 처한 우리 국민들 삶의 무게를 함께 덜고 일어서기 위한 것이라면, 선별 지급 기준에서 소외된 분들이 버티고 있는 그 무게는 어떻게 감당해야 할 지, 그리고 감당하지 못해 발생하는 그 원망과 분노는 어떻게 감싸안고 가야할 지, 1370만의 삶을 책임지는 행정 최고 책임자로서 지금도 깊이 고뇌하지 않을 수 없다"고 덧붙였다.

아울러 "국민 불안과 갈등, 연대성 훼손 등 1차와 달라진 2차 선별지급의 결과는 정책 결정자들의 생각보다 훨씬 더 심각하고 위험할 수 있다"며 "때문에 수많은 경우의 수와 대안을 꼼꼼하고 세심하게 따져봐야 하고, 그것이 주권자인 모든 국민들의 삶을 위기로부터 보호하는 국가의 역할"이라고 강조했다.

이 지사는 2차 재난지원금 지급과 관련된 자신과 정부,여당과의 갈등에 대해서도 일축했다.

그는 "많은 사람들이 눈에 보이는 쉬운 길을 말하지만, 저는 무겁고 아픈 현실을 외면하며 낙관적인 미래만을 말할 순 없었다"며 "이 또한 정부 여당에 대한 저의 충정이자, 관료로서 의무"라고 밝혔다.

나아가 "저의 충정과 의무를 왜곡하지 말아 달라"며 "언론은 (지금)정쟁이 아니라 고단한 국민들의 삶을 대변해야 한다"고 주장했다.

