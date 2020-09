방시혁, 빅히트 '따상'시 주식부호 5위로 단숨에 '껑충'

공모가 희망범위 최상단 13만5000원 결정되고

SK바이오팜처럼 '따상' 성공시 지분가치 4조3444억원

[아시아경제 오주연 기자] 방탄소년단(BTS) 소속사 빅히트엔터테인먼트가 기업공개(IPO)를 앞두고 있는 가운데 빅히트가 지난 SK바이오팜처럼 상장일 첫날 '따상(상장 첫날 공모가의 2배 가격으로 시초가 형성한 뒤 상한가)'에 성공하면 최대 주주인 방시혁 빅히트 대표의 지분가치가 4조원이 넘어 단숨에 국내 주식부호 5위에 오를 가능성이 있는 것으로 파악된다.

6일 빅히트 증권신고서에 따르면 방 대표가 보유한 빅히트 주식은 지난 2일 기준 1237만7337주(현재 지분율 43.44%)다.

공모가가 희망 범위 상단인 13만5000원으로 결정될 경우 방 대표의 지분가치는 1조6709억원에 이른다.

최근 SK바이오팜과 카카오게임즈 IPO에서 나타난 폭발적인 공모주 투자 열기를 고려하면 이후 방 대표의 지분가치는 더 늘어날 것으로 보인다.

지난 7월 초 SK바이오팜은 상장 첫날 따상에 이어 이후 2거래일 연속 상한가를 이어가 공모가 대비 4배 넘게 증가한 바 있다.

빅히트 공모가가 최상단인 13만5000원에서 정해지고, 따상에 성공할 경우 첫날 방 대표 지분 가치는 4조3444억원으로 늘 전망이다. 이렇게 되면 국내 주식부호 5위에 입성하게 된다.

재벌닷컴에 따르면 국내 주식부호 1위는 이건희 삼성전자 회장(17조563억원)이며 2위는 이재용 삼성전자 부회장(7조161억원)이다. 이어 3위는 서정진 셀트리온 회장(5조3281억원), 4위는 김범수 카카오 이사회 의장(5조253억원), 5위는 정몽구 현대자동차그룹 회장(4조2597억원) 등이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr