'아형' 김하늘 "듀스 김성재 팬, 보고 싶어서 모델 오디션 지원…합격"

[아시아경제 김정호 기자] 배우 김하늘이 듀스 멤버 故 김성재의 팬이었다고 말해 눈길을 끌고 있다.

5일 오후 방송된 JTBC '아는 형님'(이하 '아형')에서는 새 드라마 '18 어게인'의 주연 배우 김하늘, 윤상현, 이도현이 새 전학생으로 등장하는 모습이 전파를 탔다.

이날 이상민은 김하늘을 보고 "하늘이 하고 추억이 있다"며 "첫 오디션을 봤을 때 내가 심사위원이었다. 모델 선발대회 오디션을 봤고 그 때 내가 심사를 했다"고 말문을 열었다.

이에 김하늘은 "그때가 너무 기억나는데 내가 듀스의 김성재 씨를 너무 좋아했다. 김성재 씨 사진을 보는데 그 밑에 모델 선발 공고가 있더라. 김성재 씨를 보고 싶은 마음에 지원하게 됐다"고 당시를 회상했다.

나아가 이상민은 "내가 가장 높은 점수를 줬다. 가수를 꼭 시키고 싶었다"며 "그런데 노래를 시켜도 노래를 안하고 춤을 시켜도 안하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 세 사람은 '짭쓰리'로 변신해 싹쓰리의 '다시 여기 바닷가' 무대를 선보였다. 먼저 김하늘은 춤을 추자마자 미끄러져 웃음을 자아냈다.

이를 본 서장훈은 "하늘이가 텔레비전에서 이런 모습을 보여준 적이 없는 것 같은데"라며 놀라워했다.

옆에 있던 윤상현은 "촬영장에서 연습을 했다. 엄청 열심히 하더라"고 전했다. 김하늘은 "예능을 잘 안 나오니까 나오게 되면 정말 열심히 하고 싶었다. 시간이 없어서 준비를 많이 못했다"며 아쉬워했다.

또 이도현은 기대 이상의 실력을 선보여 박수를 받았다.

현대무용과 아크로바틱을 했던 실력이 나온 것. 이도현은 현대무용, 테크토닉 시범까지 보여 모두를 놀라게 했다.

한편, 아는형님은 매주 토요일 오후 9시 방송된다.

