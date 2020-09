늘어나는 '충전용 보조배터리' 폐기물, 분리배출·재활용 시범사업

[아시아경제 김보경 기자] 그동안 단순 폐기됐던 충전용 보조배터리를 재활용하는 시범사업이 실시된다.

환경부는 충전용 보조배터리(리튬계 2차전지) 폐기물 발생량 증가 추세를 감안해 창원시·청주시 등 10개 지자체와 재활용 시범사업을 추진한다고 6일 밝혔다. 2차전지란 한번 사용되고 폐기되는 1차전지와는 달리 충전기술을 통해 여러 번 반복해서 다시 쓸 수 있는 재충전식 전지를 말한다.

4개월간 추진되는 이번 시범사업에는 지자체와 함께 한국환경공단, 한국전지재활용협회, 폐2차전지 재활용업계가 참여한다.

그간 충전용 보조배터리는 생산자의 회수·재활용 의무, 재활용 방법·기준 등이 법에 명시돼있지 않아 대부분 단순 폐기되거나 일부만 재활용돼왔다.

충전용 보조배터리는 외형이 플라스틱처럼 보여 폐플라스틱 분리수거함에 잘못 버려지기도 하며, 운반 과정에서 충격이 가해져 화재 사고 발생 원인이 되기도 한다.

환경공단 연구에 따르면 리튬계 2차전지 폐기물 발생량은 2020년 817t에서 2025년 874t , 2030년 913t으로 점차 증가할 것으로 추정된다.

리튬계 2차전지 폐기물에는 은, 리튬 등 유가금속이 포함돼있다. 적정한 회수 체계가 갖춰지면 재활용량(2020년 106t→2030년 402t)과 재활용률(같은 기간 13%→44%)이 높아질 것으로 예상된다.

시범사업 방식은 다음과 같다. 우선 대상 지역주민들은 기존 폐건전지 분리수거함에 충전용 보조배터리도 함께 배출한다. 이후 지자체별 수거업체 등이 폐건전지와 충전용 보조배터리를 집하장으로 운반해 1차 선별·보관한다.

집하장에 보관된 폐전지류는 권역별 입고량에 따라 정기적으로 한국전지재활용협회를 통한 권역수거 또는 재활용업체에 의해 직접 수거된다.

폐2차전지 재활용업체는 충전용 보조배터리를 현 생산자책임재활용제도(EPR) 대상 품목과 별도로 2차 선별해 재활용한다.

환경부는 시범사업을 통해 충전용 보조배터리의 올바른 분리배출 방법을 알리고, 시범사업 결과를 회수·재활용 제도개선 마련에 활용할 예정이다.

이영기 환경부 자원순환정책관은 "충전용 보조배터리의 회수·재활용 체계를 제도적으로 정비해 지속가능한 순환경제 실현에 한 발 더 다가설 수 있을 것"이라고 말했다.

