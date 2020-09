진중권 "보좌관 전화 추미애가 모르는 게 말이 되나? 텔레파신가"

[아시아경제 김슬기 기자] 추미애 법무부 장관아 이들의 '휴가 특혜' 의혹과 관련해 보좌관의 부대 전화 사실을 부인한 가운데 진중권 전 동양대 교수는 4일 "추 장관 보좌관이 아니라 추 장관 아들 보좌관이였다는 얘긴가"라며 비판했다.

진 전 동양대 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "아들이 휴가를 원한다는 사실은 추 장관 거치지 않고 아들 머리에서 직접 머리에 텔레파시로 꽂혔단 얘긴가"라며 이같이 말했다.

그러면서 "전화 건 것은 사실인데 추 장관은 몰랐다? 말이 되는 소리를 하라"라며 "의원 보좌관이 의원 아들 부대에 전화할 일이 뭐가 있다고"라며 날선 비판을 이어갔다.

이어 "대학도 그냥 남들처럼 들어가고, 군 생활도 그냥 남들처럼 하는 게 그렇게 힘든가?"라며 "하여튼 이 '초엘리트들' 이야말로 서민 교수가 학계에 보고해야 할 신종들이다"라고 덧붙였다.

또 "포유류의 특성을 가진 신종이니, 서 교수 노벨 생물학상 탈 겁니다. 우리도 노벨상 수상자 좀 배출하자"라며 비아냥댔다.

앞서 지난 4일 김남국 민주당 의원은 MBC라디오 '김종배의 시선집중'과 인터뷰에서 "국방부를 통해서도 제가 확인해 봤는데 (추 장관 보좌관이) 전화를 건 건 사실인 것 같다"라며 "사실 여부를 확인해 봤는데 추 장관이 직접 지시한 것은 아니라고 한다"고 주장했다.

추 장관은 지난 1일 국회 예산결산특위에 출석한 자리에서 "(보좌관이 군에 전화한) 사실이 있지 않다. 보좌관이 뭐하러 그런 사적인 일에 지시를 받겠나. 그런 사실은 없다"고 해명한 바 있다.

