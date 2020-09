코로나19 신규 확진 168명…'사흘째 100명대'(상보)

수도권 중심 확산세 이어져

서울 51명, 경기 50명, 인천 14명 발생

[아시아경제 나주석 기자] 중앙방역대책본부는 5일 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 168명이라고 밝혔다. 누적 확진자는 2만1010명이다.

신규 확진자의 감염 경로를 보면 지역발생이 158명이고, 해외유입은 10명이다.

일일 신규 확진자는 사흘째 100명대를 유지하고 있다. 앞서 일일 신규 확진자는 지난달 27일 400명대까지 치솟은 뒤 28∼29일 이틀간 300명대, 30∼2일 나흘간 200명대로 줄어드는 모습을 보였다.

코로나19 위중ㆍ중증환자는 2명이 늘어나 총 159명이 됐다.

지역발생 상황을 살펴보면 서울에서 51명, 경기에서 50명, 인천에서 14명이 발생하면서 수도권 중심 확산세는 여전히 이어지고 있다. 이어 부산 10명, 광주와 경남 각 8명이 발생했다.

