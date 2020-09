금감원 제재심의, 한화생명 '기관경고' 의결

[아시아경제 오현길 기자] 금융감독원 제재심의위원회가 대주주 거래제한을 위반 등 혐의로 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 1,560 전일대비 25 등락률 -1.58% 거래량 3,488,903 전일가 1,585 2020.09.04 15:30 장마감 관련기사 금감원 주의에도…한화보험사 '이름값' 수백억사회적 거리두기 2단계 연장에…'구인 절벽' 보험사 안도(종합)"공채도 못 뽑아…" 코로나 재확산에 보험업계 '구인 절벽' close 에 대해 중징계인 '기관경고'를 의결했다.

금감원은 4일 열린 제재심위에서 한화생명에 대한 종합검사 결과 조치안을 심의한 결과 이 같이 결정했다고 밝혔다.

제재심위는 과징금(17억원) 및 과태료 부과를 금융위원회에 건의하기로 했다. 또 관련 임직원에 대해서는 문책경고 상당, 주의적 경고 등의 조치를 취하기로 했다. 이번 제재안은 각 제재 별로 금융감독원장 결재 또는 금융위 의결을 통해 최종 확정된다.

금감원 관계자는 "두 차례의 회의를 통해 보험회사측 관계자들(법률대리인 포함)과 검사국의 진술·설명을 충분히 청취했다"며 "제반 사실 관계 및 입증자료 등을 면밀히 살피는 등 매우 신중하고 심도 있는 심의를 통해 이같이 의결했다"고 설명했다.

금감원은 지난해 한화생명에 대한 종합검사를 진행하면서 대주주 거래 제한 위반, 자살 보험금 부지급 등을 적발했다.

